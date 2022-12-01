Ракетный террор продолжится: в США рассказали, чего Украине ждать зимой

Обстрелы с наступлением зимы не закончатся

Оккупанты, скорее всего, будут и впредь наносить удары по украинской критической инфраструктуре, однако общий темп боевых действий замедлится из-за наступления зимы.

Как сообщает "Укринформ", такой прогноз дал координатор по вопросам безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в среду, 30 ноября.

По его словам, россияне не демонстрируют никаких признаков того, что намерены ослабить или остановить свои атаки на объекты гражданской и критической инфраструктуры Украины. Более того, в США убеждены, что подобные атаки будут повторяться и впредь

Кирби добавил, что западные союзники будут продолжать поставлять Украине необходимое оборудование, чтобы она могла восстановить поврежденные объекты, кроме того будет продолжаться и поддержка ВСУ. Вашингтон сейчас фокусирует внимание на поставках ПВО и теплой формы для военнослужащих.

"Мы, конечно, ожидаем, что на протяжении зимы наземные операции в частности, а также воздушные операции будут затруднены", — считает он.

Напомним, "Телеграф" поговорил с генералом армии Украины, экс-главой Внешней разведки Украины Николаем Маломужем, который рассказал, как будут разворачиваться боевые действия зимой.