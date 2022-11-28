путин просчитался, фактор зимы сработает против россиян, - генерал

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж поделился с "Телеграфом" своим прогнозом ситуации на фронте

Зима в некоторой степени усложнит действия на фронте с обеих сторон. Но, как правильно говорят американские эксперты из Института изучения войны, а также некоторые наши военачальники, это и повод для наступательных операций. Особенно, когда ударит мороз, позволяющий двигаться гусеничной и колесной военной технике. Такое мнение высказал "Телеграфу" генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Зима не поможет оккупантам

По словам генерала, мы находимся на своей территории, хорошо знаем оперативную и стратегическую обстановку на местности и в целом. Наши войска хорошо подготовлены к зиме, в том числе в плане обмундирования, обогрева. Намного лучше, чем оккупационные войска рф.

"И фактор зимы, который путин надеялся использовать, как советские войска во время Второй мировой войны против немецко-фашистских захватчиков, не сработает сейчас в пользу россиян. Скорее – против. Потому что теперь в роли захватчиков выступают они. А мы, украинцы, привычные к своим погодным условиям, защищаем свои дома, свою землю. При этом имея соответствующее обеспечение при помощи западных союзников. Те же средства разведки у нас в разы мощнее благодаря этому. И тактические, и космические и так далее. Мы сможем фиксировать все перемещения сил и средств противника, задействовать по их скоплению наши ракетные средства, артиллерию. Традиционно бить в глубину – по штабам, по складам, по резервам и так далее. Это одна из наших тактик в этой войне, отлично сработавшая уже не раз", – подчеркивает Николай Маломуж.

По словам эксперта, когда на том или ином направлении противник будет ослаблен, мы сконцентрируем мощные силы – и нанесем удар. Причем не факт, что именно там.

"Как показали лето и осень, удары ВСУ наносит там, где захватчики их особо не ожидают. После чего идет эффективное освобождение достаточно больших территорий", – напоминает генерал.

Он отмечает, что наиболее горячие сейчас – Донецкое, Луганское, Запорожское направления, левый берег Херсонщины.

"Командованию виднее, где проводить тактические, где стратегические, где отвлекающие операции. Но это точно не будут лобовые атаки, к которым готовятся россияне, выстраивая заградительные линии в районе Мелитополя и на Луганщине. Нынешняя война не имеет ничего общего с теми, что были в прошлом веке – и по лекалам которых воюют россияне. У ВСУ есть мощные огневые средства, чтобы смести любые линии заграждения. К тому же никто на них не пойдет в лобовую атаку, забрасывая позиции противника телами. Украина воюет иначе. Проводятся маневрирования, удары с флангов, в ход идут диверсии, удары дальнобойной артиллерии, уничтожающей всё, что находится за этими заградительными линиями", – поясняет экс-глава Внешней разведки.

Так что, констатирует он, зима для продвижения ВСУ – не помеха. И даже выгодна нам.

"Считаю, как и ряд других военных экспертов, целесообразным не снижать темп наступательных операций. Противник сейчас менее подготовлен, он не подтянул мобилизационный резерв, который в количестве около 200 тысяч человек будет готов спустя два-три месяца. И его, безусловно, бросят к нашим рубежам, а также на территории, которые россияне пока контролируют и где проводят постоянные атаки. Это те же Бахмут и Авдеевка на Донетчине, которую путин требует захватить который месяц", — отмечает генерал.

Россиянам нельзя давать передышку

Успешные для нас перспективы открываются не только в связи с тем, что мороз позволит активнее развивать наступление, но и потому что позиции противника недостаточно укреплены, резервы не подтянуты, акцентирует Николай Маломуж.

"Так что впереди – важный период, который позволит значительно продвинуться вперед, открывая возможности для освобождения всех украинских территорий. За исключением пока лишь Крыма. Но до него тоже дело дойдет, – уверен эксперт – Зима может дать хороший шанс для наступательных операций ВСУ. Главное – действовать нестандартно и не поддаваться на позицию типа "зима "заморозит" военные действий, надо выждать". Нет! Мы не должны выжидать. Следует активно действовать, маневрируя, нанося неожиданные удары, дезориентируя противника. И концентрируя на решающих направлениях основные огневые средства, которые будет сносить вражеские силы, давая возможность для системных, глубоких наступательных операций и максимальной деоккупации наших территорий".

Пока, продолжает генерал, достаточных сил и средств у россиян для новых атак и мощной обороны нет. Противник не подтянул в значительном количестве сравнительно обученных мобилизованных, не обновил военную технику. А потому нам следует давить.

"Известно, что в рф сейчас модернизуют танки Т-62. Несколько тысяч машин хотят обновить, поставив новые средств контроля, наведения, связи. Но проблема в том, что у агрессора не хватает комплектующих. Однако даже частично обновленные – тысячи таких танков, брошенных в бой, представляют серьезную угрозу. А их могут массово направить на фронт через полтора-два месяца, – считает Николай Маломуж. – Именно поэтому нам следует в ближайшее время провести ряд операций, которые могут стать решающими для освобождения восточных и южных территорий. Не дать шанса врагу двигаться дальше. Отбрасывать и отбрасывать его".

Ждать ли нападения со стороны Беларуси

Что касается северного направления, а именно – угрозы повторного вторжения со стороны Беларуси, но уже совместной российско-белорусской группировки войск, такой сценарий пока видится генералу маловероятным.

"Лукашенко к этому не готов, опасаясь мощной ответной реакции, в том числе в самой республике. К тому же мы создали в районе украинско-белорусской границы мощные линии эшелонированной обороны. И наши войска на том направлении могут успешно противостоять вторжению противника. Его просто "перемелют". Думаю, это понимают в Минске и Москве. А потому, скорее, будут провоцировать, напирать, бряцать оружием, сдерживая наш контингент на севере. А основные боевые действия продолжат разворачиваться зимой на востоке и юге", – прогнозирует Николай Маломуж.

По словам генерала, в данный момент Лукашенко очень зависит от путина, а потому будет пытаться, не перейдя красную линию прямого вовлечения Беларуси в войну, доказать свою полезность чем-то другим. Предоставлением россиянам боеприпасов, ракетных средств, военной техники, предоставлением своих территорий (полигонов, военных частей, аэродромов) для размещения российских войск, продолжением военных учений на белорусско-украинской границе, что отвлекает значительный контингент ВСУ, вынужденный усиленно охранять наши северные кордоны.