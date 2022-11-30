Кто запускает ракеты по Украине: разведчики установили имена пилотов российских тяжелых бомбардировщиков

Военные преступники рано или поздно будут найдены

Россияне с наступлением холодов активизировали свои ракетные удары по объектам украинской критической инфраструктуры. Так во время обстрелов 10 октября, 15 и 23 ноября по нашей стране было выпущено более 250 крылатых ракет, что привело к гибели 36 человек, еще более 170 получили ранения.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций, несмотря на то, что Украина не имеет вооружения, способное поразить места базирования стратегической авиации, с которой была запущена часть ракет, ответственным за преступления не удастся уйти от наказания. Тем более, что их имена уже известны.

Отмечается, что украинские разведчики вместе с OSINT-сообществом (разведка по открытым источникам), смогли установить имена военнослужащих 22-й гвардейской дивизии тяжелых бомбардировщиков, которые были причастны к ударам не только по энергетической инфраструктуре, но и по Кременчугу и Мариуполю.

Командует ею генерал-лейтенант Кобылаш Сергей Иванович. Родился он в Одессе, но живет в Москве.

По данным разведки, именно он командовал бомбардировками Мариуполя. Однако Украина не первая страна, где он убивает мирное население, до этого он отличился бомбардировками Чечни, Грузии и Сирии.

Заместителем Кобылаша является генерал-майор Кувалдин Сергей Геннадьевич.

Разведчики назвали имена и других членов 22-й дивизии:

генерал-майор Пчела Олег Владимирович;

полковник Тимошин Олег Евгеньевич;

майор Голенков Дмитрий;

капитан Евсеев Артем Германович;

Евсеев на фото справа

майор Григорьев Денис;

командир корабля Васин Александр;

подполковник Скитский Олег Игоревич;

командир корабля Хамитов Руслан;

Также в материале названы и другие имена, среди которых:

Волковицкий Сергей Иванович (5.08.1973) – командир эскадрильи, подполковник;

Гуцал Сергей Александрович (28.11.1979) – заместитель командира эскадрильи, майор;

Тверитин Игорь Юрьевич (3.12.1974) – командир корабля;

Бурдаков П.В. – летчик-инструктор, подполковник;

Элькин Д.В. – штурман корабля, майор;

Малинин В.В. – штурман-инструктор, подполковник;

Симоненко Александр – командир полка;

Павлюков Федор – командир эскадрильи.

Напомним, начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк накануне заявила, что украинцам стоит быть готовыми к новым массированным ракетным ударам.