Військові злочинці рано чи пізно будуть знайдені

Росіяни з настанням холодів активізували свої ракетні удари по об’єктах української критичної інфраструктури. Так під час обстрілів 10 жовтня, 15 та 23 листопада по нашій країні було випущено понад 250 крилатих ракет, що призвело до загибелі 36 людей, ще понад 170 отримали поранення.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, попри те, що Україна не має озброєння, що здатне вразити місця базування стратегічної авіації, з якої було запущено частину ракет, відповідальним за злочини не вдасться уникнути покарання. Тим більше що їхні імена вже відомі.

Зазначається, що українські розвідники разом з OSINT-спільнотою (розвідка за відкритими джерелами) змогли встановити імена військовослужбовців 22-ї гвардійської дивізії важких бомбардувальників, які були причетні до ударів не тільки по енергетичній інфраструктурі, а й по Кременчуку та Маріуполю.

Командує нею генерал-лейтенант Кобилаш Сергій Іванович. Народився він в Одесі, але живе у Москві.

За даними розвідки, саме він командував бомбардуванням Маріуполя. Однак Україна не перша країна, де він вбиває мирне населення, до цього він відзначився бомбардуванням Чечні, Грузії та Сирії.

Заступником Кобилаша є генерал-майор Кувалдін Сергій Геннадійович.

Розвідники назвали імена та інших членів 22-ї дивізії:

генерал-майор Пчела Олег Володимирович;

полковник Тимошин Олег Євгенович;

майор Голенков Дмитро;

капітан Євсєєв Артем Германович;

Євсєєв на фото праворуч

майор Григор’єв Денис;

командир корабля Васін Олександр;

підполковник Скитський Олег Ігорович;

командир корабля Хамітов Руслан;

Також у матеріалі названі й інші імена, серед яких:

Волковицький Сергій Іванович (5.08.1973) – командир ескадрильї, підполковник;

Гуцал Сергій Олександрович (28.11.1979) – заступник командира ескадрильї, майор;

Тверітін Ігор Юрійович (3.12.1974) – командир корабля;

Бурдаков П.В. – льотчик-інструктор, підполковник;

Елькін Д.В. — Штурман корабля, майор;

Малінін В.В. — Штурман-інструктор, підполковник;

Симоненко Олександр – командир полку;

Павлюков Федір – командир ескадрильї.

Нагадаємо, начальниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк напередодні заявила, що українцям варто бути готовими до нових масованих ракетних ударів.