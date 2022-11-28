росія готується до нової ракетної атаки по Україні: названо чітку ознаку

У Чорне море виведено російські ракетоносії

За тиждень після масованого російського обстрілу енергосистеми України країна-агресор готується до нової хвилі атак. Для цього в Чорне море було виведено ракетоносії.

Начальник прес-центру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк попередила українців про загрозу нових обстрілів. Про це повідомляє видання РБК-Україна.

"У Чорному морі з’явився за тривалий час, кілька діб не було, ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу "Калібр" на своєму борту. Це говорить про те, що підготовка йшла", — заявила Гуменюк.

Крім того, за словами Гуменюк, у ворожих пунктах базування також знаходяться споряджені ракетоносії, які можуть бути залучені до атаки протягом кількох годин.

"Потрібно усвідомлювати, що сигнали повітряної тривоги та тяжіння нашого ворога до своїх скріп і традицій може бути критичним. Ймовірно, початок тижня буде ознаменовано такою атакою", — повідомила Гуменюк.

Глава прес-центру зазначила, що хоча зараз на морі спостерігається шторм, це не завадить росіянам здійснювати ракетні обстріли, оскільки ці носії мають можливість для пусків навіть у таких погодних умовах.

У телеграм каналах тим часом повідомляють, що росіяни підготували до завдання удару до 20 стратегічних бомбардувальників з боку Каспію. Для цього з аеродрому Дягілєва до Енгельса перекинуто додаткові Ту-95. Раніше для завдання ударів застосовувалося не більше 11 літаків одночасно.

Зазначимо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також попереджав українців, що нинішній тиждень може бути тяжким, оскільки окупанти можуть повторити ракетні атаки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де можна знайти "Пункти незламності", робота яких активізуватиметься у разі тривалих відключень електроенергії.

Також ми повідомляли про те, що представник прес-служби ГУР МО України Андрій Юсов розповів, що росія готується до нового ракетного удару.