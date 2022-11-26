Росіяни вдарили ракетами по Дніпру, є приліт: подробиці фото та відео

Мер Дніпра повідомив про "приліт" у місті

У суботу, 26 листопада, близько 11 годин російські окупанти почали обстрілювати Дніпро. У місті та в найближчих областях було оголошено повітряну тривогу.

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив "приліт" містом. "За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП (трансформаторні підстанції — ред.). Подробиці щодо обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від ВА. Аварійні служби вже всі виїхали на місце", — написав Борис Філатов.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що в Дніпрі спалахнула пожежа. За даними в мережі, спалахнула будівля в приватному секторі. Також пишуть про руйнування сусідських будинків.

Також почали з'являтися фото та відео, на яких видно задимлення над містом. В області з 11:38 діяла тривога.

Повідомляють, що знову чути звук сильного вибуху.

На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Відбій тривоги пролунав о 12:45 за Києвом.

Нагадаємо, що вранці 17 листопада окупаційна армія росії випустила по мирних українських містах десятки ракет. Найбільше від атаки постраждав обласний центр Дніпропетровщини, де зафіксовано два прильоти по інфраструктурних об’єктах. В результаті вибухів кількість постраждалих збільшилася до 14 осіб, серед них 15-річна дівчинка-підліток.