Россияне ударили ракетами по Днепру, есть прилет: подробности фото и видео

Мэр Днепра сообщил о "прилете" в городе

В субботу, 26 ноября, около 11 часов дня российские оккупанты начали обстреливать Днепр. В городе и в ближайших областях была объявлена воздушная тревога.

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил "прилет" по городу. "По предварительным данным, по прилету городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП (трансформаторные подстанции — ред.). Подробности об обстреле и информацию о жертвах ждем от ВА. Аварийные службы уже все выехали на место", — написал Борис Филатов.

Местные Telegram-каналы известили, что в Днепре вспыхнул пожар. По данным в сети, загорелось здание в частном секторе. Также пишут о разрушении соседских домов.

Также начали появляться фото и видео, на которых видно задымление над городом. В области с 11:38 действовала тревога.

Сообщают, что вновь был слышен звук сильного взрыва.

В настоящее время известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар. Предварительно пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Отбой тревоги прозвучал в 12:45 по Киеву.

Напомним, что утром 17 ноября оккупационная армия россии выпустила по мирным украинским городам десятки ракет. Больше всего от атаки пострадал областной центр Днепропетровщины, где зафиксировано два прилета по инфраструктурным объектам. В результате взрывов количество пострадавших увеличилось до 14 человек, в том числе 15-летняя девочка-подросток.