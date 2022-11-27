Тиждень може бути дуже важким: у Зеленського звернулися до українців

Українців закликають запасатися їжею та водою

Росіяни планують здійснити нові ракетні атаки на об’єкти енергосистеми України. У зв’язку з цим українців просять запастися достатньою кількістю води, їжі та заздалегідь дізнатися адреси найближчих Пунктів Незламності.

Дуже непростим для українців може стати наступний тиждень. За наявною інформацією, саме цими днями російські окупанти можуть повторити масовані ракетні обстріли мирних українських міст. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив один із лідерів президентської партії, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, екстрені служби та органи влади опрацьовують різні сценарії. Було проведено велику кількість тренувань, відпрацьовано дії енергетиків. Кожен знає і згадує, як треба чинити в критичній ситуації.

Також голова фракції "Слуга народу" звернувся до українців із проханням зробити запаси їжі, води, а також запастися павербанками та тримати телефони зарядженими.

"Ми готуємося. Готуються військові. Ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та своїх родин. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони та павербанки, дізнайтеся, де найближчий Пункт Незламності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, скільки ракет 23 листопада російські окупанти випустили по мирних українських містах.