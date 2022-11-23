Залужний розповів, скільки ракет росія випустила по Україні, і скільки з них вдалось збити

Лише по столиці росіяни запустили три десятки ракет

У середу, 23 листопада, росія атакувала українські міста. Ворог випустив 67 ракет по житлових будинках і об’єктах інфраструктури. Значну частину з них вдалося знищи силам української протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні головнокомандувача Збройними Силами України Валерія Залужного, опублікованому в його Телеграм-каналі. Він зазначив, що противник неспроможний здолати ЗСУ і веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.

За даними Залужного, під час атаки рф здійснила 67 пусків крилатих ракет повітряного ("Х-101/Х-555") і морського базування ("Калібр"). Захисники України знищили 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет". Тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено, додав головнокомандувач ЗСУ.

Залужний подякував військовослужбовцям за професіоналізм, який рятує життя.

"Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, — на межі можливого", — йдеться у повідомленні.

Також він подякував країнам-партнерам, котрі надають системи ППО та ПРО.

Як повідомлялося, через ворожі атаки в Україні 23 листопада загинули шість осіб, ще декілька десятків українців під час обстрілів отримали травми і поранення. Одна із російських ракет влучила у житловий будинок на Київщині, що призвело до жертв і руйнувань.