Ракетний удар по Україні: названо кількість жертв та постраждалих

Травми отримали понад 30 осіб

Містами України 23 листопада були завдані множинні ракетні удари з боку російських загарбників. Стала відома офіційна інформація щодо кількості загиблих та постраждалих під час обстрілів.

Голова НПУ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що сьогоднішня масована ракетна атака російських окупантів призвела до загибелі шести мирних громадян нашої країни.

Також Клименко додав, що наразі відомо про 36 українців, які отримали різні травми під час обстрілів.

Зазначимо, що раніше мер Києва Віталій Кличко у своєму офіційному Telegram-каналі опублікував інформацію про те, що в Києві 23 листопада під час вибухів загинули троє людей. Серед них – 17 річна дівчина. Також 11 осіб отримали травми та 10 з них госпіталізували.

Також раніше видання "Телеграф" повідомляло про те, що росія здійснила наймасовіший ракетний удар по Україні 15 листопада, саме у день, коли проводився саміт G20. Того дня окупанти випустили мирними містами нашої країни рекордну кількість ракет з початку війни.