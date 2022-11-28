россия готовится к новой ракетной атаке по Украине: назван четкий признак

В Черное море выведены российские ракетоносители

Спустя неделю после массированного российского обстрела энергосистемы Украины страна-агрессор готовится к новой волне атак. Для этого в Черное море были выведены ракетоносители.

Начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталью Гуменюк предупредила украинцев об угрозе новых обстрелов. Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

"В Черном море появился за длительное время, несколько суток не было, ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на своем борту. Это говорит о том, что подготовка шла", — заявила Гуменюк.

Кроме того, по словам Гуменюк, во вражеских пунктах базирования также находятся снаряженные ракетоносители, которые могут быть привлечены к атаке в течении нескольких часов.

"Нужно осознавать, что сигналы воздушной тревоги и тяготения нашего врага к своим скрепам и традициям может быть критическим. По всей вероятности, начало недели будет ознаменовано такой атакой", — сообщила Гуменюк.

Глава пресс-центра отметила, что хотя в настоящий момент на море наблюдается шторм, это не помешает россиянам совершать ракетные обстрелы, поскольку данные носители имеют возможность для пусков даже в таких погодных условиях.

В телеграмм каналах тем временем сообщают, что россияне подготовили к нанесению удара до 20 стратегических бомбардировщиков со стороны Каспия. Для этого с аэродрома Дягилева в Энгельс переброшены дополнительные Ту-95. Ранее для нанесения ударов применялось не более 11 самолетов одновременно.

Отметим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также предупреждал украинцев, что нынешняя неделя может быть тяжелой, поскольку оккупанты могут повторить ракетные атаки.

Напомним, ранее мы писали о том, где можно найти "Пункты несокрушимости", работа которых будет активизироваться в случае длительных отключений электроэнергии.

Также мы сообщали о том, что представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, что россия готовиться к новому ракетному удару.