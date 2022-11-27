Неделя может быть очень тяжелой: у Зеленского обратились к украинцам
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Украинцев призывают запасаться едой и водой
Россияне планируют совершить новые ракетные атаки на объекты энергосистемы Украины. В связи с этим украинцев просят запастись достаточным количеством воды, еды, и заранее узнать адреса ближайших Пунктов Несокрушимости.
Очень непростой для украинцев может стать следующая неделя. По имеющейся информации, именно в эти дни российские оккупанты могут повторить массированные ракетные обстрелы мирных украинских городов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из лидеров президентской партии, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, экстренные службы и органы власти прорабатывают разные сценарии. Было проведено большое количество тренировок, отработаны действия энергетиков. Каждый знает и поминает, как нужно поступать в критической ситуации.
Также глава фракции "Слуга народа" обратился к украинцам с просьбой сделать запасы еды, воды, а также запастись павербанками и держать телефоны заряженными.
"Мы готовимся. Готовятся военные. Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, пищи длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший Пункт Несокрушимости", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, сколько ракет 23 ноября российские оккупанты выпустили по мирным украинским городам.