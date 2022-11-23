Залужный рассказал, сколько ракет россия выпустила по Украине, и сколько из них удалось сбить

Лишь по столице россияне запустили три десятка ракет

В среду, 23 ноября, россия атаковала украинские города. Враг выпустил 67 ракет по жилым домам и объектам инфраструктуры. Значительную часть из них удалось уничтожить силам украинской противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, опубликованном в его Телеграмм-канале. Он отметил, что противник не может преодолеть ВСУ и ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами.

По данным Залужного, во время атаки рф осуществила 67 пусков крылатых ракет воздушного ("Х-101/Х-555") и морского базирования ("Калибр"). Защитники Украины уничтожили 51 крылатую ракету, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет". Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 уничтожено, добавил главнокомандующий ВСУ.

Залужный поблагодарил военнослужащих за профессионализм, спасающий жизнь.

"Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, — на грани возможного", — говорится в сообщении.

Также он поблагодарил стран-партнеров, предоставляющих системы ПВО и ПРО.

Как сообщалось, из-за вражеских атак в Украине 23 ноября погибли шесть человек, еще несколько десятков украинцев во время обстрелов получили травмы и ранения. Одна из российских ракет попала в жилой дом в Киевской области, что привело к жертвам и разрушениям.