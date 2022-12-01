Ракетний терор продовжиться: у США розповіли, чого Україні чекати взимку

Обстріли з настанням зими не закінчиться

Окупанти, швидше за все, й надалі завдаватимуть ударів по українській критичній інфраструктурі, проте загальний темп бойових дій сповільниться через настання зими.

Як повідомляє "Укрінформ", такий прогноз дав координатор з питань безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у середу, 30 листопада.

За його словами, росіяни не демонструють жодних ознак того, що мають намір послабити чи зупинити свої атаки на об’єкти громадянської та критичної інфраструктури України. Мало того, у США переконані, що подібні атаки повторюватимуться і надалі

Кірбі додав, що західні союзники продовжуватимуть постачати Україні необхідне обладнання, щоб вона могла відновити пошкоджені об’єкти, крім того, продовжуватиметься і підтримка ЗСУ. Вашингтон зараз фокусує увагу на поставках ППО та теплої форми для військовослужбовців.

"Ми, звісно, очікуємо, що протягом зими наземні операції зокрема, а також повітряні операції будуть ускладнені", — вважає він.

Нагадаємо, "Телеграф" поговорив з генералом армії України, ексголовою Зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем, який розповів, як розгортатимуться бойові дії взимку.