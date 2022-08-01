Кінопродукт ідентичний натуральному: у мережі потішаються з нової ініціативи росіян

Щоби хоч якось заманити росіян на вітчизняне кіно, їм його будуть показувати на додачу до піратської прем’єри з Голлівуду

Нещодавно мережа сміялась з бажання росії "імпортозамістити" футбольну ФІФА, зібравши свою із країн-ізгоїв, і ось уже нова блискуча ініціатива. Одна з російських мереж кінотеатрів запропонувала показувати "кінопродукт".

Як пише "Медуза", генеральний директор мережі Олексій Васясін назвав так здвоєні сеанси, де разом показуватимуть щось із витворів місцевого кінопрому разом із голлівудською прем’єрою. Першим "кінопродуктом" має стати суміш російського мультфільму про Кощія та новинка франшизи студії Universal Pictures "Посіпаки: Становлення лиходія".

Де саме мережа візьме копію американського мультфільму, Васясін не сказав. Відомо, що студія Universal Pictures призупинила свою діяльність в країні-агресорі ще у березні, а на початку липня остаточно згорнула свій російський бізнес. Піратські фільми російські кінозали почали крутити ще у квітні, але це їм не дуже допомогло – погану копію можна завантажити с торрента і вдома безкоштовно. Тож до кінця року цьому бізнесу в рф пророкують повний крах.

Тим часом мережа потішається з того, що глядачів намагаються хоч якось заманити на російське кіно, яке високою якістю не вирізняється. Окрему радість коментаторам доставляє назва "кінопродукт". "Кінопродукт сублімований, імпортозаміщений з низьким вмістом смислу", — жартують інтернет-дотепники, називаючи його також "анологовнетною послугою" "без пальмової олії".

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Як повідомляв "Телеграф", спроба імпортозамістити McDonald’s вітчизняним "продуктом" уже принесла росіянам бургери з вмістом тарганів.