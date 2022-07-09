Білковий наповнювач: у "російському McDonald’s" відвідувач виявив у картоплі-фрі таргана (фото)
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У ресторані "Вкусно і точка", що нещодавно відкрився, в Тулі (росія) відвідувач закладу знайшов у картоплі-фрі таргана.
Про це повідомляє місцеве видання tulapressa.ru. Крім того, гість розповів, що бургери "остаточно споганили".
У виданні зазначили, що користувач виявився незадоволеним "білковою добавкою", а також поскаржився на якість бургерів.
"Загалом, хто не ходив — і не ходіть, нічого не втратите, тільки заощадите", — написав автор посту, який прикріпив знімок зі своїм замовленням.
Повідомляється, що деяких користувачів, як і раніше, влаштовує нинішній ресторан і вони продовжать відвідувати його. Інші зізнаються у коментарях, що відмовилися від "Вкусно — і точка", а деякі просто готують удома.
"А я вдома своїм готую. Смачно, апетитно та крапка!"
"Мені й мак не зайшов!"
"Набагато гірше стало, більше сюди взагалі немає бажання йти"
"Були в новому "Вкусно— і точка", все навіть дуже добре"
Раніше один гість тульського ресторану "Вкусно і точка" поскаржився Ксенії Собчак на те, що йому продали чизбургер без котлети. На надісланому фото між двома булками видно лише кетчуп, сир та огірок.
Нагадаємо, харчовий гігант McDonald’s через повномасштабне вторгнення рф в Україну спочатку призупинив свою діяльність у росії, а потім повністю пішов з російського ринку. На місце американського гіганта прийшов російський бренд "Вкусно — і точка". Компанія перед відкриттям встигла сконфузитися через логотип.