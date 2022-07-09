Білковий наповнювач: у "російському McDonald’s" відвідувач виявив у картоплі-фрі таргана (фото)

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У ресторані "Вкусно і точка", що нещодавно відкрився, в Тулі (росія) відвідувач закладу знайшов у картоплі-фрі таргана.

Про це повідомляє місцеве видання tulapressa.ru. Крім того, гість розповів, що бургери "остаточно споганили".

У виданні зазначили, що користувач виявився незадоволеним "білковою добавкою", а також поскаржився на якість бургерів.

"Загалом, хто не ходив — і не ходіть, нічого не втратите, тільки заощадите", — написав автор посту, який прикріпив знімок зі своїм замовленням.

Відвідувач виявив таргана у своїй картоплі-фрі у Вкусно — і точка

Повідомляється, що деяких користувачів, як і раніше, влаштовує нинішній ресторан і вони продовжать відвідувати його. Інші зізнаються у коментарях, що відмовилися від "Вкусно — і точка", а деякі просто готують удома.

"А я вдома своїм готую. Смачно, апетитно та крапка!"

"Мені й мак не зайшов!"

"Набагато гірше стало, більше сюди взагалі немає бажання йти"

"Були в новому "Вкусно— і точка", все навіть дуже добре"

Раніше один гість тульського ресторану "Вкусно і точка" поскаржився Ксенії Собчак на те, що йому продали чизбургер без котлети. На надісланому фото між двома булками видно лише кетчуп, сир та огірок.

У Вкусно — і точка відвідувачу продали чизбургер без котлети

Нагадаємо, харчовий гігант McDonald’s через повномасштабне вторгнення рф в Україну спочатку призупинив свою діяльність у росії, а потім повністю пішов з російського ринку. На місце американського гіганта прийшов російський бренд "Вкусно — і точка". Компанія перед відкриттям встигла сконфузитися через логотип.