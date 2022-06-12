Черги та крадені соуси: у Москві відкрили "російський McDonald’s" зі смішною назвою (відео, фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 479
Багато росіян поспішили спробувати їжу в "новій" мережі
У більшості регіонів країни-агресора 12 червня, в день Росії, стартувала робота російської версії McDonald’s. Як відомо, оригінальна мережа ресторанів вийшла з ринку росії після початку повномасштабної агресії проти України. "Нова" компанія отримала незвичну назву "Смачно і крапка", яка вже насмішила соцмережі.
"Телеграф" зібрав реакції інтернет-користувачів, а також основні моменти, що стосуються самого процесу відкриття. Відразу варто відзначити, що в більшості випадків меню залишилося схожим з "маківським", а соуси взагалі подають оригінальні, тільки з одним нюансом.
Актуально, свіжо, цікаво – підписуйтесь на наш Telegram
Вітчизняний варіант "МакДональдса" зацікавив багатьох росіян, біля ресторанів утворювалися черги. Головним слоганом ресторанів вибрали фразу "Назва змінюється, кохання залишається".
Проте далеко не все справді залишилося тим самим — деяким клієнтам не сподобалася відсутність у меню такої позиції, як "біг-мак".
Тому на відкритті навіть пройшов невеликий мітинг, який привернув до себе увагу багатьох журналістів.
Попереджаємо: на відео є нецензурна лексика (суворо 18+)!
Вже згадані соуси виглядають вельми дивно із упаковкою, підфарбованою маркером — для приховання оригінального логотипу. Водночас користувачі мережі вже побоюються того, чого варто очікувати від нових, саме російських соусів, коли закінчаться запаси наявних.
Та й загалом, що назва, що саме відкриття викликало шквал емоцій в інтернеті — від подиву до відвертого глузування.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що краденим у російському "МакДональдсі" може виявитися не лише ідея ресторанів та соуси, але навіть новий логотип. Надто вже схожа їхня головна картинка на зображення однієї з українських компаній.