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Крадуть усе підряд: логотип "російського McDonald’s" надто схожий на лого української компанії

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У колишніх "Маках" вже обслуговують навіть військових рф із "зетками" Новина оновлена 09 червня 2022, 11:30
У колишніх "Маках" вже обслуговують навіть військових рф із "зетками"

Лічильник днів, коли росіяни нічого не вкрали в інших народів, знову обнулений

В росії продовжує працювати частина ресторанів, що належать всесвітньо відомої мережі McDonald’s попри на заяви центрального офісу компанії про повний вихід із ринку країни-агресора. Втім, їх мають намір переназвати і навіть уже обрали новий логотип. Останній, до речі, і став причиною великого скандалу — картинка аж надто схожа на звичне для українців лого АЗС Wog.

Новина повідомляє "Телеграф", посилаючись на росЗМІ. Ті, до слова, стверджують, що вибір картинки вже остаточний і не буде змінюватися, адже був затверджений новим керівництвом компанії.

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Як зазначають автори зображення, така геометрія має символізувати популярну серед багатьох людей їжу: жовто-жовтогаряча точка — це бургер, дві жовті палички — картопля-фрі. Разом вони навіть нібито створюють подобу великої літери "М".

Новий логотип російського "Макдональдсу"
Новий логотип російського "Макдональдсу"

Однак у мережі швидко знайшли, із чим порівняти. І таким прикладом виявився логотип української мережі автозаправних станцій Wog. Зображення дуже схожі, навіть у плані зеленої підкладки. Проте кольори для літери використовуються інші, як і, власне, літера — в українському варіанті "W".

Логотип мережі АЗС Wog
Логотип мережі АЗС Wog

При цьому українські користувачі мережі виявилися винахідливими, відповідаючи на запитання, що саме вони бачать на запропонованому логотипі.

Нагадаємо, що компанія McDonald’s заявила про повний і безповоротний вихід із росії в середині травня. До цього їх рішення закрити безліч ресторанів на території рф призвело до звільнення безлічі людей.

Також "Телеграф" писав про те, як москвичі "прощалися" з "Маком" після новин про його закриття.

Теги:
#Логотип #McDonalds #Плагіат #Ресторан #McDonald's #Реакція мережі