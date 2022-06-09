Крадуть усе підряд: логотип "російського McDonald’s" надто схожий на лого української компанії

Лічильник днів, коли росіяни нічого не вкрали в інших народів, знову обнулений

В росії продовжує працювати частина ресторанів, що належать всесвітньо відомої мережі McDonald’s попри на заяви центрального офісу компанії про повний вихід із ринку країни-агресора. Втім, їх мають намір переназвати і навіть уже обрали новий логотип. Останній, до речі, і став причиною великого скандалу — картинка аж надто схожа на звичне для українців лого АЗС Wog.

Новина повідомляє "Телеграф", посилаючись на росЗМІ. Ті, до слова, стверджують, що вибір картинки вже остаточний і не буде змінюватися, адже був затверджений новим керівництвом компанії.

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Як зазначають автори зображення, така геометрія має символізувати популярну серед багатьох людей їжу: жовто-жовтогаряча точка — це бургер, дві жовті палички — картопля-фрі. Разом вони навіть нібито створюють подобу великої літери "М".

Новий логотип російського "Макдональдсу"

Однак у мережі швидко знайшли, із чим порівняти. І таким прикладом виявився логотип української мережі автозаправних станцій Wog. Зображення дуже схожі, навіть у плані зеленої підкладки. Проте кольори для літери використовуються інші, як і, власне, літера — в українському варіанті "W".

Логотип мережі АЗС Wog

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Прихід МакДоналдса на російський ринок супроводжував його народження, вихід — раптову смерть Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман оцінив перспективи економіки Росії після рішення великої компанії McDonald’s про роботу в Росії.

При цьому українські користувачі мережі виявилися винахідливими, відповідаючи на запитання, що саме вони бачать на запропонованому логотипі.

Нагадаємо, що компанія McDonald’s заявила про повний і безповоротний вихід із росії в середині травня. До цього їх рішення закрити безліч ресторанів на території рф призвело до звільнення безлічі людей.

Також "Телеграф" писав про те, як москвичі "прощалися" з "Маком" після новин про його закриття.