Ресторани McDonald’s досі працюють у росії, хоча мережа заявила про вихід: чому так сталося

На території країни-агресора продовжили працювати 132 заклади з 850.

Американська мережа закладів швидкого харчування McDonald’s ще 8 березня заявила, що закриває 850 своїх закладів на території росії у відповідь на розв'язану нею війну проти України. Однак з'ясувалося, що окремі ресторани мережі продовжили працювати у країні-агресорі.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

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Чому деякі заклади McDonald’s працюють в росії?

З'ясувалося, що на території держави-агресора залишилися працювати 132 заклади із 850. Журналісти 15 березня звернулися із запитом до центрального офісу компанії у Вашингтоні, однак відповіді ще не отримали.

Відповідь на це питання дав голова Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос. За його словами, розірвати в односторонньому порядку договір франчайзингу, за яким працює мережа ресторанів у росії, за нинішньої ситуації юридично неможливо.

"Для того, щоб розірвати договір, як правило, потрібно, щоб франчайзер не виконував зобов’язання. А так, формально, вони не можуть зробити це в односторонньому порядку. Є можливість розірвати договір за згодою обох сторін, але російські франчайзи вирішили, що вони найрозумніші й не будуть погоджуватися на розрив договорів", – розповів Кривонос.

При цьому профільне видання Franshiza пояснило, що на території держави-агресора залишилося працювати три франчайзингові мережі McDonald’s: компанії "Развітіє Рост" (оператор закладів в аеропортах), "ГіД" (оператор McDonald’s в Сибіру) та "Регіональна мережа підприємств харчування" (працює в Республіці Башкортостан, Татарстан, Комі, Марій Ел, а також Чувашії, Удмуртії, та ще 7 областях РФ). Всього таких закладів налічується 132.

Всі ці мережі прямо заявили, що не планують закривати заклади McDonald’s на території росії. А це означає, що центральному вашингтонському офісу доведеться закривати свої заклади у судовому порядку.

Що чекає ці заклади далі?

Як пояснив голова Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос, заклади McDonald’s, які продовжили працювати на території держави-агресора всупереч центральному офісу, протримають не більше двох місяців.

"Є такий доволі цікавий казус, якщо власник торговельної марки відмовився вести діяльність на території РФ, то він не може надавати свої послуги, тобто поставляти булочки, м’ясо тощо, підписувати відповідні договори чи направляти свої товари. Тому навіть якщо договори франчайзингу будуть дійсними, то будуть припиняти дію договори на поставки чи на певний сервіс, програмне забезпечення. Через деякий час ці компанії просто зупинять свою роботу", – пояснив експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців закликали боротися з компаніями, які продовжують роботу у росії.