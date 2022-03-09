"Провісник розвалу Мордору?" Після новини про закриття McDonald’s сотні москвичів прийшли по бургери

У Москві під рестораном на Пушкінській зібралися сотні людей та машин.

Після того як мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s приєдналася до бойкоту російського ринку і заявила про закриття 850 своїх ресторанів на території росії у відповідь на військове вторгнення в Україну, сотні росіян вирішили відвідати заклад з метою поласувати бургерами.

Відео величезних черг під McDonald’s у Москві розповсюдили користувачі мережі.

Десятки машин створили чергу на McDrive у той час, як сотні інших відвідувачів зайняли усі каси у ще відкритому закладі у Москві на Пушкінській.

А ось як виглядають черги до кас у самому закладі швидкого харчування:

Черга в McDonald’s на Пушкінській у Москві

Заступник директора "Агентства моделювання ситуацій" Олексій Голобуцький також розповсюдив відео з чергами під McDonald’s і додав, що так виглядає економічна руйнація Росії.

"Свого часу черга в перший McDonald’s ознаменувала розвал Союзу. Нехай ця черга стане провісником розвалу Мордору", — додав Голобуцький.

Нагадаємо, що керівництво компанії повідомило, що їхні ресторани в Росії дають роботу близько 62 тисячам людей. А це означає, що після закриття мережі всі ці люди втратять роботу. Генеральний директор компанії Кріс Кемпчинскі наголосив, що цінності компанії просто не дозволяють ігнорувати людські страждання, які війна принесла в Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після початку вторгнення росії в Україну звідти пішли багато компаній. Зокрема нещодавно про припинення своєї діяльності заявили Samsung, Hitachi та Kering (бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent). Також відомо, що нафтовий гігант Shell припинив закуповувати російську нафту.