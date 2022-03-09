Рус

"Провісник розвалу Мордору?" Після новини про закриття McDonald’s сотні москвичів прийшли по бургери

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
93
McDonald’s закриє у Росії 850 своїх ресторанів Новина оновлена 09 березня 2022, 00:23
McDonald’s закриє у Росії 850 своїх ресторанів

У Москві під рестораном на Пушкінській зібралися сотні людей та машин.

Після того як мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s приєдналася до бойкоту російського ринку і заявила про закриття 850 своїх ресторанів на території росії у відповідь на військове вторгнення в Україну, сотні росіян вирішили відвідати заклад з метою поласувати бургерами.

Відео величезних черг під McDonald’s у Москві розповсюдили користувачі мережі.

Десятки машин створили чергу на McDrive у той час, як сотні інших відвідувачів зайняли усі каси у ще відкритому закладі у Москві на Пушкінській.

А ось як виглядають черги до кас у самому закладі швидкого харчування:

Черга в McDonald’s на Пушкінській у Москві
Черга в McDonald’s на Пушкінській у Москві

Заступник директора "Агентства моделювання ситуацій" Олексій Голобуцький також розповсюдив відео з чергами під McDonald’s і додав, що так виглядає економічна руйнація Росії.

"Свого часу черга в перший McDonald’s ознаменувала розвал Союзу. Нехай ця черга стане провісником розвалу Мордору", — додав Голобуцький.

Нагадаємо, що керівництво компанії повідомило, що їхні ресторани в Росії дають роботу близько 62 тисячам людей. А це означає, що після закриття мережі всі ці люди втратять роботу. Генеральний директор компанії Кріс Кемпчинскі наголосив, що цінності компанії просто не дозволяють ігнорувати людські страждання, які війна принесла в Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після початку вторгнення росії в Україну звідти пішли багато компаній. Зокрема нещодавно про припинення своєї діяльності заявили Samsung, Hitachi та Kering (бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent). Також відомо, що нафтовий гігант Shell припинив закуповувати російську нафту.

Теги:
#Росія #McDonalds #Відео #Закриття #Черги
Український художник, прозаїк та драматург Лесь Подерв'янський
Політика
Кацапстан повинен зникнути з карти світу, - Лесь Подерв'янський
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Український художник, прозаїк та драматург Лесь Подерв'янський
Кацапстан повинен зникнути з карти світу, - Лесь Подерв'янський
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський: світ вже демонструє — або росія не буде вести війни, або знайдуть іншу бензоколонку
Дата публікації
Категорія
ПВК "Вагнера"
"Вагнерівці" вже удобрюють українську землю? Розвідка показала цікаву знахідку
Дата публікації
Категорія
McDonald’s закриє у Росії 850 своїх ресторанів
"Провісник розвалу Мордору?" Після новини про закриття McDonald’s сотні москвичів прийшли по бургери
Дата публікації
Категорія
Окупанти обстрілюють українські міста
Війна — день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців (оновлюється)