Логотип "російського McDonald’s" вкрали не в українців: все ще смішніше

Потік жартів над московським "Макдональдсом" та його логотипом не зупинити

Мережа закладів швидкого харчування "Смачно і крапка" ("Вкусно и точка"), який напередодні відкрили в Москві замість McDonald’s, судячи з усього, запозичив логотип у компанії Matosmix.

Вона знаходиться в Португалії і займається виробництвом кормів для тварин. Цей факт неймовірно насмішив користувачів соціальних мереж.

Схожість логотипів впадає у вічі з першого погляду:

Логотип "Смачно і крапка" та португальського виробника кормів для тварин Matosmix

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А ось скріншот головної сторінки компанії Matosmix, де видно, що вона продає корми для курчат, курей, кроликів та поросят:

У мережі помітили цей факт і активно жартують з того, ніби обидві компанії виробляють корм для тварин.

"Це не жарт. Давно кажу, що ніяка антиросійська пропаганда не потрібна. Вони чудово справляються самі, без сторонньої допомоги", — прокоментував ситуацію журналіст Денис Казанський.

"Для тварин. І крапка", "Все вірно. Корм. Для тварин", "Все сходиться", "Сподіваюся у португальської компанії торговий знак зареєстрований. Можуть і до суду подати", "У португальців красивіше", "Всі крадуть", "Збіг? Не думаю", — серед іншого, пишуть у соцмережах.

Як повідомляв "Телеграф", спочатку була версія, що логотип "Смачно і крапка" вкрали в української мережі заправок WOG.