У москві істерика: свіжа страшилка з росії насмішила українців

У росії запустили чергову страшилку

Один із популярних у росії прокремлівських телеграм-каналів запустив нову страшилку про знищення найбільших міст України у разі визнання рф країною-спонсором світового тероризму.

Відповідне повідомлення було поширене у телеграм-каналі "Незигар", який у ЗМІ пов’язують із представниками адміністрації російського диктатора, проте в українському сегменті мережі нова страшилка була сприйнята з гумором.

У пості йдеться, що у разі визнання росії спонсором тероризму, москва оголосить війну Україні, після чого протягом 72 годин будуть "знищені" великі міста на кшталт Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Миколаєва та Кривого Рогу, а решта зазнає масованих ракетних і бомбових. ударів.

Крім того, автори посту заявляють, що "сплячі ДРГ" у Києві затримають керівництво України, а розташовані в Білорусі комплекси ППО зіб’ють усі приватні рейси, які вилітатимуть з Одеси та Закарпаття.

В Україні ж згадали, що подібні погрози про захоплення Києва за кілька діб уже надходили від росіян до початку вторгнення, а тому почали жартувати з цього приводу.

Тим часом у телеграм-каналі "Вертикаль" назвали вірогідніші наслідки отримання росією неприємного статусу.

"росію буде визнано країною-спонсором тероризму, після чого їх енергоресурси перестануть купувати Китай та Індія в страху перед санкціями США. Економіка росії обвалиться, до вересня у нас буде ще більше важкої техніки і ми почнемо прати в порошок армію рф, наступаючи на раніше втрачені території", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше російський диктатор путін заявив, що кремль ще нічого "всерйоз не починав" в Україні. Його прес-секретар дмитро песков пояснив це натяком на нібито непорівнянну військову міць рф та України.