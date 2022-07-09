У Зеленського дуже жорстко пройшлися по росії: "Це інша цивілізація, у них хрест перевернутий"

Росіянам не властиве почуття емпатії та сорому, кажуть в ОПУ

Після початку російського вторгнення в Україну стало зрозуміло, що росіяни є представниками іншої цивілізації, в якій вважається нормальним вбивати інших людей, а тому вести переговори з ними неможливо.

Як розповів в інтерв’ю "24 каналу" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, 135 днів війни достатньо, щоб світ зміг зрозуміти, з ким вони мають справу.

Зокрема він зазначив, що у росіян геть-чисто відсутнє почуття сорому, а також емпатія.

"Для них морально прийти та вбити людину. І морально в той же час ще сказати: "Ну це ж добре, що ми так убили, а давайте проговоримо, як саме ми повинні вбивати". Це інша цивілізація, я хочу, щоб все це розуміли", — сказав Подоляк.

Він додав, що всупереч переконанням, що росія розуміє, в якому світі ми живемо, це не відповідає дійсності.

"У них християнський хрест перевернутий, ми повинні нарешті осмислити та зрозуміти це в повному обсязі", — зазначив він.

Подоляк також додав, що через ці відмінності вести нормальні переговори з росіянами неможливо.

Нагадаємо, раніше російський диктатор путін заявив, що кремль ще нічого "всерйоз не починав" в Україні. Його прессекретар Дмитро Пісків пояснив це натяком на непорівнянну військову міць росії та України.