У Зеленского очень жестко прошлись по россии: "Это другая цивилизация, у них крест перевернут"

Россиянам не присуще чувство эмпатии и стыда, говорят в ОПУ

После начала российского вторжения в Украину, стало понятно, что россияне являются представителями другой цивилизации, в которой считается нормальным убивать других людей, а потому вести переговоры с ними не представляется возможным.

Как рассказал в интервью "24 каналу" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, 135 дней войны достаточно, чтобы мир смог понять, с кем они имеют дело.

В частности он отметил, что у россиян напрочь отсутствует чувство стыда, а также эмпатия.

"Для них нравственно прийти и убить человека. И морально в то же время еще сказать: "Ну это же хорошо, что мы так убили, а давайте проговорим, как именно мы должны убивать". Это другая цивилизация, я хочу, чтобы все это понимали", — сказал Подоляк.

Он добавил, что вопреки сохранившимся убеждениям о том, что россия понимает, в каком мире мы живем, это не соответствует действительности.

"У них христианский крест перевернут, мы должны наконец-то осмыслить и понять это в полном объеме", — отметил он.

Подоляк также добавил, что из-за этих различий вести нормальные переговоры с россиянами невозможно.

Напомним, ранее российский диктатор путин заявил, что кремль еще ничего "всерьез не начинал" в Украине. Его пресс-секретарь дмитрий песков объяснил это намеком на несопоставимую военную мощь россии и Украины.