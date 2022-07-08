песков нелепо "объяснил" громкое заявление путина о войне с Украиной

россия продолжает абсурдно оправдывать свои провалы в войне с Украиной

российская федерация привлекает лишь незначительную часть потенциала своих войск во время так называемой "спецоперации" в Украине, заявил пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков, комментируя вчерашнее нашумевшее заявление своего шефа.

По словам пескова, которые цитируют росСМИ, потенциалы российской армии и украинских защитников несравнимы, мол, у россии он очень велик и в так называемой "спецоперации" задействована лишь его небольшая часть.

"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев на поле боя будет двигаться вплоть до победы. Здесь путин таким образом напомнил, что потенциалы абсолютно несравнимы. Потенциал россии настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в ходе специальной военной операции", — сказал путинский приспешник.

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Напомним, что накануне кровавый российский диктатор владимир путин выступил с очередным заявлением о том, что россия планирует воевать против Запада "до последнего украинца". Кроме того, президент рф отметил, что в настоящее время российская армия не воюет с Украиной всерьез, прокомментировав вероятность проведения переговоров между москвой и Киевом.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют! Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", — заявил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Западе прогнозируют длительную войну между россией и Украиной. В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц выразил опасение, что армия рф сможет еще достаточно долго терроризировать украинский народ, ведь путин готовился к этому вторжению годами.