В США посчитали, сколько фильтрационных лагерей для украинцев создала россия

Вполне возможно, что часть мест для содержания пленников оккупанты создали еще до полномасштабного вторжения

Фильтрация людей очень долго была понятием, оставшимся в истории со времен Второй мировой войны, однако российские оккупанты "умело" вернули его в обиход. На данный момент известно о минимум 18 фильтрационных лагерях, где содержатся мирные украинцы, "подозреваемые" россиянами в придуманных ими же преступлениях.

Такую цифру озвучивает The New York Times, ссылаясь на данные миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стоит отметить, что подобные объекты обустроены не только на временно оккупированных территориях Украины, но и в самой рф.

Зачастую для фильтрационных лагерей используют зданий школ, различных учреждений культуры, спортивные центра и т.п. В особенности это касается захваченных оккупантами городов и сел. Условия содержания в них — ужасные, о людях фактически никто не заботится.

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По мнению представительницы уже упомянутой миссии США Кортни Аутстриан, есть основание предполагать, что часть из лагерей была оборудована россиянами задолго до 24 февраля. Это дает возможность понять, что подобное нечеловеческое отношение к украинцам было заранее запланировано кремлевскими преступниками.

На объектах фильтрации часто проводятся допросы, оккупанты не пренебрегают пытками, избиениями и даже убийствами людей, которые отказываются сообщать им необходимую информацию. Многие люди, которым удалось пережить пребывание в лагере, переправляются в россию. Очень часто их "засылают" на Дальний Восток — в регионы, которые граничат с Китаем или Японией. К счастью, части украинцев удается сбежать от такого плена и даже вырваться из рф. Однако подобная удача светит далеко не всем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как лучше всего проехать через блокпост российских оккупантов, чтобы не оказаться в числе тех, кто не прошел фильтрацию. Важная информация была вынесена и для людей, живущих сейчас в оккупированной Херсонской области.

Помимо этого мы описывали ужасы одного из фильтрационных лагерей, расположенных недалеко от Мариуполя — в населенном пункте Безымянное.