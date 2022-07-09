В москве истерика: свежая страшилка из россии насмешила украинцев

В россии запустили очередную страшилку

Один из популярных в россии прокремлевских телеграм-каналов запустил новую страшилку об уничтожении крупнейших городов Украины в случае признания рф страной-спонсором мирового терроризма.

Соответствующее сообщение было распространено в телеграм-канале "Незыгарь", который в СМИ связывают с представителями администрации российского диктатора, однако в украинском сегменте сети новая страшилка была воспринята с юмором.

В посте говорится, что в случае признания россии спонсором терроризма, москва объявит войну Украине, после чего в течение 72 часов будут "уничтожены" крупные города вроде Киева, Львова, Харькова, Днепра, Николаева и Кривого Рога, а остальные подвергнутся массированным ракетным и бомбовым ударам.

Кроме того, авторы поста заявляют, что "спящие ДРГ" в Киеве задержат руководство Украины, а расположенные в Беларуси комплексы ПВО собьют все частные рейсы, которые будут вылетать с Одессы и Закарпатья.

В Украине же вспомнили, что подобные угрозы о захвате Киева за несколько суток уже поступали от россиян до начала вторжения, а потому уже начали шутить по этому поводу.

Тем временем в телеграм-канале "Вертикаль" назвали более вероятные последствия получения россией нелицеприятного статуса.

"россия будет признана страной-спонсором терроризма, после чего их энергоресурсы перестанут покупать Китай и Индия в страхе перед санкциями США. Экономика россии обвалится, к сентябрю у нас будет еще больше тяжелой техники и мы начнем стирать в порошок армию рф, наступая на ранее потерянные территории", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский диктатор путин заявил, что кремль еще ничего "всерьез не начинал" в Украине. Его пресс-секретарь дмитрий песков объяснил это намеком на якобы несопоставимую военную мощь россии и Украины.