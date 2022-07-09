Белковый наполнитель: в "российском McDonald's" посетитель обнаружил в картошке-фри таракана (фото)

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В недавно открывшемся ресторане "Вкусно и точка" в Туле (россия) посетитель заведения обнаружил в картошке-фри таракана.

Об этом сообщает местное издание tulapressa.ru. Кроме того, гость рассказал, что бургеры "окончательно испоганили".

В издании отметили, что пользователь оказался недоволен "белковой добавкой", а также пожаловался на качество бургеров.

"В общем, кто не ходил — и не ходите, ничего не потеряете, только сэкономите", — написал автор поста, прикрепивший снимок со своим заказом.

Посетитель обнаружил таракана в своей картошке-фри во Вкусно - и точка

Сообщается, что некоторых пользователей по-прежнему устраивает нынешний ресторан и они продолжат посещать его. Другие признаются в комментариях, что отказались от "Вкусно — и точка", а некоторые попросту готовят дома.

"А я дома своим готовлю. Вкусно, аппетитно и точка!"

"Мне и мак не зашел!"

"Намного хуже стало, больше сюда вообще нет желания идти"

"Были в новом "Вкусно — и точка", все даже очень хорошо"

Ранее один гость тульского ресторана "Вкусно — и точка" пожаловался Ксении Собчак на то, что ему продали чизбургер без котлеты. На присланном фото между двумя булками видно только кетчуп, сыр и огурец.

Во Вкусно - и точка посетилю продали чизбургер без котлеты

Напомним, пищевой гигант McDonald's из-за полномасштабного вторжения рф в Украину сначала приостановил свою деятельность в россии, а затем полностью ушел с российского рынка. На место американского общепита пришел российский бренд "Вкусно — и точка". Компания перед открытием успела оконфузиться из-за логотипа.