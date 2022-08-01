Кинопродукт идентичный натуральному: в сети потешаются над новой инициативой россиян

Чтобы хоть как-то заманить россиян на отечественное кино, им его будут показывать в придачу к пиратской премьере из Голливуда.

Недавно сеть смеялась над желанием россии "импортозаместить" футбольную ФИФА, собрав свою из стран-изгоев, и вот уже новая блестящая инициатива. Одна из российских сетей кинотеатров предложила показывать "кинопродукт".

Как пишет "Медуза", генеральный директор сети Алексей Васясин назвал так сдвоенные сеансы, где вместе будут показывать что-нибудь из произведений местного кинопрома вместе с голливудской премьерой. Первым "кинопродуктом" должна стать смесь российского мультфильма о Кощее и новинка франшизы студии Universal Pictures "Миньоны: Грювитация".

Где именно сеть возьмет копию американского мультфильма, Васясин не сказал. Известно, что студия Universal Pictures приостановила свою деятельность в стране-агрессоре еще в марте, а в начале июля окончательно свернула свой российский бизнес. Пиратские фильмы российские кинозалы начали крутить еще в апреле, но это им не очень помогло – плохую копию можно скачать с торрента и дома бесплатно. Поэтому до конца года этому бизнесу в России прочат полный крах.

Между тем сеть радуется тому, что зрителей пытаются хоть как-то заманить на российское кино, высоким качеством не отличающееся. Отдельную радость комментаторам доставляет название "кинопродукт". "Кинопродукт сублимированный, импортозамещенный с низким содержанием смысла", — шутят интернет-остряки, называя его также "анологовнетной услугой" "без пальмового масла".

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Как сообщал Телеграф, попытка импортозаместить McDonald’s отечественным "продуктом" уже принесла россиянам бургеры с содержанием тараканов.