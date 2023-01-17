Ностальгия по СССР или эффект санкций: в чем секрет российской “Чебурашки”

Как российскому фильму "Чебурашка" удалось заработать в прокате 4 млрд

Шок, сенсация! Импортозамещение на россии удалось – правда, там, где не ждали. Впервые в истории кинопроката в рф фильм российского производства собрал рекордные 4 млрд рублей (єто 2,1 млрд грн). Чем можно объяснить столь феноменальный успех "Чебурашки", разбирался "Телеграф".

О чем фильм

В небольшой приморский городок (фильм снимался в Сочи) ураганом заносит знакомое нам по мультфильмам Романа Качанова забавное пушистое существо с большими ушами. Отметим, что раньше Чебурашка обитал на заморских апельсиновых плантациях, так что он вполне подпадает под сомнительный статус "иноагента".

Дальше начинается пастиш из ряда легко опознаваемых голливудских блокбастеров для детей, в диапазоне от "Инопланетянина" Стивена Спилберга до "Чарли и шоколадной фабрики" Тима Бартона.

Сказочный герой находит друзей и попадает в опасную ситуацию, меняет жизнь окружающих его людей, которые становятся человечнее и добрее, постигает сам, что такое быть человеком, и так далее. А в финале зло, которое олицетворяет хамовитая и эксцентричная владелица (вы только не смейтесь) шоколадной фабрики, само собой, остается посрамленным.

И хотя компьютерная графика оставляет желать много лучшего, а сценарий построен на самых избитых клише, в отличие от большинства российских киноподелок смотреть "Чебурашку" можно не морщась. Но чтобы такой фильм, скажем прямо, средней руки заработал в прокате столь феноменальные деньги, кажется таким же чудом, как сам Чебурашка. Но чудес, как мы с вами знаем, не бывает.

Спасибо санкциям

Главной причиной успеха "Чебурашки" критики называют санкции. Мол, из российского проката пропали голливудские блокбастеры. Но это не совсем корректно. "Аватар: Путь воды", который занял второе место по сборам, прокатывался пиратским образом. Так что санкции не означают, что россияне массово бросились смотреть национальное кино: новый блокбастер можно попросту украсть.

Санкции повлияли в том смысле, что большинство россиян в этом году оказались без традиционного новогоднего отпуска – на теплые страны нет денег, а в Крыму неспокойно. Вот и повалили в кино.

Ностальгия по ссср

"Чебурашка" продолжает ностальгический тренд, на котором уже много лет паразитируют российские киноделы. Миф о "старом добром советском кино", "душевном", с добрыми героями и гуманистическим посылом, все никак не желает умирать.

Потребность в этой сказке особенно высока сейчас, когда непосредственным результатом "совкодрочерского" тренда стала самоубийственная война с Украиной. Это одна из причин, почему "Чебурашка" обошел в прокате новые работы таких тяжеловесов, как Джеймс Кэмерон и Гай Риччи. Раз уж накрылся отпуск и пришлось развлекаться в кино, зритель проголосовал рублем за комедийную сказку.

Фильм Стивена Спилберга "ЕТ" 1982 года... ...копирутеся в "Чебурашке" буквально покадрово

Угадали с аудиторией

В сети можно прочесть, что создатели "Чебурашки" ориентировались на мировой рынок (этот персонаж очень популярен в Японии, например), потому фильм и скроен по всем лекалам "семейного" голливудского кино. Условность происходящего откровенно бьет в глаза: на экране мы видим европейский городок без типичных проблем российской глубинки, в котором живут такие же условные персонажи.

Но секрет прокатного успеха "Чебурашки" не в том, что на "мосфильме" наконец-то догнали Голливуд, а в том, что по правилам семейного фильма в истории должны быть возрастные персонажи. Ведь один из тропов такого кино – когда разные поколения снова приходят к взаимопониманию.

Точное попадание в аудиторию стало главным из трех китов успеха "Чебурашки": массовое кино в рф ориентировано в первую очередь на молодежь, возрастные персонажи почти никогда не становятся главными героями российских блокбастеров. Таким образом, к традиционным трем билетам на детский фильм (папа, мама, ребенок) удалось пристегнуть как минимум еще два – для дедушки и бабушки.

Но весь этот праздник добра, любви и семейных ценностей выглядит откровенно фальшиво, когда в Украине из-за российских обстрелов каждый день погибают дети. Тем более, следует помнить, что исполнители главных ролей федор добронравов и уроженец Херсона сергей гармаш поддержали российское вторжение в нашу страну.

Напомним, что одной из главных премьер конца 2022 года в Украине стал "Аватар: Путь воды", — за первые же дни фильм стал одним из рекордсменов сборов.