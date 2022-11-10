Відома українська співачка вагітна третьою дитиною

Стать дитини вона поки не розкриває

Співачка та колишня учасниця групи Real O Світлана Тарабарова, яка лише два роки тому народила доньку, вагітна втретє.

Дівчина поділилася радісною подією у своєму блозі в Інстаграм. Світлана опублікувала фото із тестом на вагітність.

"#життятриває 3.0", — лаконічно підписала вона знімок. Відзначимо, що виглядає співачка на фото просто чудово: із прекрасним кольором обличчя та дуже підтягнутою.

Світлана Тарабарова

У коментарях артистку привітали колеги із цеху. Свої вітання під знімком написали, Павло Зібров, Слава Дьомін, М’ята, Соломія Вітвіцька та МамаРіка.

Зазначимо, що у Світлани Тарабарової вже є син та дочка. Стать третьої дитини вона поки що не розкриває.

Раніше Світлана Тарабарова розповіла "Телеграфу", чому не поспішає показувати обличчя своєї другої дитини.

Як писав "Телеграф", Настя Каменських, яка раніше сильно розповніла, викликала суперечки в мережі. Співачку запідозрили у вагітності. На одному з відео, де Каменських грає на фортепіано одну зі своїх пісень, вона позує в одному з таких "вільних" суконь, що добре приховує животик. Також фани зазначили, що її особі видно, що вона на зносях.