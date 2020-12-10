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"Она очаровательна": Светлана Тарабарова рассказала о маленькой дочке

"Она очаровательна": Светлана Тарабарова рассказала о маленькой дочке
05:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Еще в сентябре 30-летняя украинская исполнительница Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. Позднее она раскрыла имя своей дочери, которую решили назвать Марией. В то же время, певица решила раскрыть подробности вторых родов и рассказала, почему не показывает фото дочки.

Об этом она рассказала в откровенном интервью "Телеграфу".

Как удается все совмещать?

По словам исполнительницы, совмещать ремонт, карьеру и воспитание детей пока получается очень плохо: она забыла, что такое сон и отдых, а бутерброды с сыром и чай заменияют правильное питание.

"Конечно, сложно все совмещать. Но простых способов тут нет и каждый находит свой баланс. Но мне проще - у меня не стандартная карьера, сцена - это место, без которого я не смогу жить и это то, что необходимо мне как воздух. Мне повезло с мужем, он понимает это, а вдвоем легче преодолеть любые сложности", - рассказала Тарабарова.

Второй ребенок

На вопрос, как она справляется со вторым ребенком, певица рассказала, что дочь сейчас "полностью на ней", поскольку кормить ее надо примерно раз в 2 часа, поэтому на все сьемки и выезды она ездит с матерью.

В то же время, Тарабарова пока не спешит показывать своего ребенка на публике и даже не делится ее фото в сетях, объясня это тем, что ждет, пока малышка окрепнет. "Она очаровательна, и я не смогу скрывать такую красоту долго", - отмечает исполнительница.

Подробнее о том, как Светлана Тарабарова умудряется все успевать после рождения второго ребенка и кто ей помогает, - читайте в материале "Телеграфа".

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Светлана Тарабарова.

Автор:

Телеграф
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