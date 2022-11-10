Известная украинская певица беременна третьим ребенком

Пол ребенка она пока не раскрывает

Певица и бывшая участница группы Real O Светлана Тарабарова, которая всего два года назад родила дочку, беременна в третий раз.

Девушка поделилась радостным событием в своем блоге в Инстаграм. Светлана опубликовала фото с тестом на беременность.

"#життятриває 3.0", — лаконично подписала она снимок. Отметим, что выглядит певица на фото просто отлично: с прекрасным цветом лица и очень подтянутой.

Светлана Тарабарова

В комментариях артистку поздравили коллеги по цеху. Свои поздравления под снимком написали, Павло Зибров, Слава Демин, Мята, Соломия Витвицкая и МамаРика.

Отметим, что у Светланы Тарабаровой уже есть сын и дочь. Пол третьего ребенка она пока не раскрывает.

Ранее Светлана Тарабарова рассказала "Телеграфу", почему не спешит показывать лицо своего второго ребенка.

Как писал "Телеграф", ранее сильно располневшая Настя Каменских вызвала споры в сети. Певицу заподозрили в беременности. На одном из видео, где Каменских играет на фортепиано одну из своих песен, она позирует в одном из таких "свободных" платьев, которое хорошо скрывает животик. Также фаны отметили, что ее лицу видно, что "она на сносях".