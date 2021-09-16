Укр

Тарабарова впервые показала свою годовалую дочь (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Светлана Тарабарова Новость обновлена 16 сентября 2021, 23:05
Светлана Тарабарова

31-летняя певица готовится познакомить дочь Машу со своими фанатами

Украинская певица Светлана Тарабарова показала первые кадры со своей дочерью Марией, которую артистка родила 23 сентября прошлого года. Через несколько дней малышка отпразднует свой день рождения.

31-летняя звезда поделилась видео с новой фотосессии, которая будет представлена в ближайшие дни.

"Сегодня была магия. Готовимся знакомить вас с Марией. 23.09 soon)", — написала певица у себя в Инстаграме.

На кадрах Тарабарова показала только маленькие ножки и ручки дочери, которые умилили подписчиков артистки. Также мы можем увидеть и старшого братика Марии, Ивана, который отметил свое 3-летие 9 сентября.

"Вы прекрасные", "Невероятно сказочно", "Какая милота", — отписали поклонники Светланы Тарабаровой в комментариях.

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Ранее Светлана Тарабарова рассказала "Телеграфу", почему не спешит показывать лицо своего второго ребенка.

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