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Тарабарова вперше показала свою однорічну доньку (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
30
Світлана Тарабарова Новина оновлена 16 вересня 2021, 23:05
Світлана Тарабарова

31-річна співачка готується познайомити дочку Машу зі своїми фанатами

Українська співачка Світлана Тарабарова показала перші кадри зі своєю донькою Марією, яку артистка народила 23 вересня минулого року. Через кілька днів дівчинка відсвяткує свій день народження.

31-річна зірка поділилася відео з нової фотосесії, яка буде представлена в найближчі дні.

"Сьогодні була магія. Готуємося знайомити вас з Марією. 23.09 soon)", — написала співачка у себе в Інстаграмі.

На кадрах Тарабарова показала тільки маленькі ніжки і ручки доньки, які розчулили підписників артистки. Також ми можемо побачити і старшого братика Марії, Івана, який відзначив своє 3-річчя 9 вересня.

"Ви прекрасні", "Неймовірно казково", "Яка милота", — відписали шанувальники Світлани Тарабарової в коментарях.

Коментарі
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Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі

Раніше Світлана Тарабарова розповіла "Телеграфу", чому не поспішає показувати обличчя своєї другої дитини.

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