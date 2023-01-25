Періс Гілтон уперше стала мамою в 41 рік: фото дитини

Хто її первісток — хлопчик чи дівчинка — поки не повідомляється

Знаменитість світового масштабу, співачка Періс Гілтон, яка у 40 вперше вийшла заміж, нарешті має дитину. Для 41-річної зірки це первісток.

Фото маленької ручки, яку вона тримає, з’явилося в Інстаграмі Періс Гілтон лише сьогодні вранці. У підписі вказано: "Тебе вже люблять без слів".

Ймовірно, дитину народила сурогатна мама. Раніше матір зірки плакалася, що її донька дуже хоче відчути усі переваги материнства, однак нічого не виходить.

Крім того, після одруження головної блондинки світу наприкінці 2021-го з бізнесменом Картером Реумом ходили чутки, що вона вагітна, проте пережила декілька викиднів. Тож дуже імовірно, що як і її подружка Кім Кардаш'ян Періс скористалася сурогатним материнством.

Нагадаємо, Періс Вітні Гілтон — американська фотомодель, акторка, співачка, благодійниця, світська левиця і спадкоємиця сімейного бізнесу — найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton. Популярність здобула не тільки як співачка, а й своїми акторськими завдатками. Зокрема, роллю у реаліті-шоу "Просте життя", в якому зіграла разом із подругою Ніколь Річі. Згодом у неї були головні ролі у фільмах "Стильні штучки" та "Блондинка у шоколаді", а за фільм "Красуня і потвора" отримала 3 премії "Золота малина".

До речі, Періс була членом журі національного конкурсу краси Міс Україна-2011. Також Гілтон брала участь у розробці дизайну сумок для японської фірми, а ще — лінії ювелірних прикрас для інтернет-магазину, створила однойменний аромат і колекцію прикрас The Paris Hilton Collection.

Раніше ми розповідали, що наприкінці минулого року вперше стала мамою відома українська тенісистка Еліна Світоліна. Донечку назвали Скай.