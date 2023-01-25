Пэрис Хилтон впервые стала мамой в 41 год: фото ребенка

Кто ее первенец — мальчик или девочка — пока не сообщается

Знаменитость мирового масштаба, певица Пэрис Хилтон, которая в 40 впервые вышла замуж, наконец-то стала мамой. Для 41-летней звезды это первенец.

Фото маленькой ручки, которую она держит, появилось в Инстаграме Пэрис Хилтон только сегодня утром. В подписи указано: "Тебя уже любят без слов".

Вероятно, ребенка родила суррогатная мама. Раньше мать звезды плакалась, что ее дочь очень хочет почувствовать все преимущества материнства, однако ничего не выходит.

Кроме того, после женитьбы главной блондинки мира в конце 2021-го с бизнесменом Картером Реумом ходили слухи, что она беременна, однако пережила несколько выкидышей. Поэтому очень вероятно, что, как и ее подружка Ким Кардашьян, Пэрис воспользовалась суррогатным материнством.

Напомним, Пэрис Уитни Хилтон — американская фотомодель, актриса, певица, благотворительница, светская львица и наследница семейного бизнеса — крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton. Известность приобрела не только как певица, но и благодаря своим актерским задаткам. В частности, прославилась ролью в реалити-шоу "Простая жизнь", в котором сыграла вместе с подругой Николь Ричи. Впоследствии у нее были главные роли в фильмах "Стильные штучки" и "Блондинка в шоколаде", а за фильм "Красавица и уродина" получила 3 премии "Золотая малина".

Кстати, Пэрис была членом жюри национального конкурса красоты Мисс Украина-2011. Также Хилтон участвовала в разработке дизайна сумок для японской фирмы, а еще линии ювелирных украшений для интернет-магазина, создала одноименный аромат и коллекцию украшений The Paris Hilton Collection.

Ранее мы рассказывали, что в конце прошлого года впервые стала мамой известная украинская теннисистка Элина Свитолина. Дочь назвали Скай.