Вновь станет отцом: основатель Facebook обнародовал трогательное фото с женой

Для пары это будет уже третий ребенок

Основатель соцсети Facebook 38-летний Марк Цукерберг намекнул, что вскоре еще раз станет отцом.

Это можно понять с его новогоднего совместного фотографии вместе со своей супругой 37-летней Присциллой Чан, на котором хорошо виден ее округлившийся живот.

"С Новым Годом! За все приключения и любовь, которые придут в 2023 году", — написал он.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Как известно Цукерберг и Чан вступили в брак в 2012 году. Пара уже воспитывает двух дочерей Максиму Чан и Августу. Таким образом это будет третий ребенок в их семье.

Марк Цукерберг является сооснователем платформы Meta, куда входят Facebook и Instagram, кроме того он является соучредителем проекта по созданию космического корабля Breakthrough Starshot и одним из богатейших людей мира.

Присцилла Чан является известным американским педиатром и филантропом. Вместе они владеют благотворительной организацией, деятельность которой сфокусирована на здравоохранении и образовании.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины Роман Лозинский, который вступил в ряды ВСУ, в новогоднюю ночь сделал предложение руки и сердца своей избраннице Светлане Кисилевой.