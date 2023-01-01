Известный нардеп-военный сделал предложение в новогоднюю ночь: фото избранницы

Опубликованное фото нардепа растрогало сеть

Не смотря продолжающийся российский террор украинцы продолжают показывать свою стойкость. Даже во время взрывов в ночь на 1 января наши граждане строят свою любовь и уверенно смотрят в будущее, которое, по мнению многих, принесет уже в этом году победу Украине.

Народный депутат Украины Роман Лозинский, который вступил в ряды ВСУ, решил поделится с Сетью своим радостным моментом в жизни. На своей странице в социальной сети Instagram он рассказал, что сделал предложение руки и сердца своей избраннице Светлане Кисилевой.

"2023 – время праздновать победу и любовь", — подписал фото Лозинский.

Сеть растрогала радостная новость и пользователи сразу начали поздравлять возлюбленных.

Роман Лозинский

На парламентских выборах 2019 года был координатором партии "Голос" во Львовской области и кандидатом в народные депутаты, № 15 в списке. По результатам выборов стал народным депутатом IX созыва. Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В июне 2021 года объявил о своем присоединении к вновь созданному объединению "Справедливость" и о недоверии главе фракции "Голоса" в ВРУ вместе с другими 10 депутатами партии.

В октябре 2021 года Роман Лозинский подписал контракт на прохождение службы в резерве Вооруженных сил Украины в 73 морском центре ССО. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину добровольно мобилизовался и проходит службу в ВСУ.

Что известно о его избраннице

Светлана Кисилева работала Советником по коммуникациям в Министерстве образования и науки Украины по 2020 год. По сегодняшний день трудится специалистом по социальному и поведенческому изменению в детском фонде ООН — UNICEF Украина, а также лектором в Украинском католическом университете.

Напомним, ранее мы писали о том, что освобожденный из плена известный азовец женился и растрогал сеть фотографиями из ЗАГСа.