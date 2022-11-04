Лев находился в отношениях с Дианой 3 года

Освобожденный из плена офицер "Азова", Герой Украины Лев Пашко женился. Украинский воин, был освобожден из российского плена во время масштабного обмена, который произошел 21 сентября.

Фотография бойца с позывным "Хорус" вместе со своей второй половинкой была опубликована на официальной странице Национальной гвардии Украины, сегодня, 4 ноября.

Лев "Хорус" Пашко со своей женой Дианой

В комментариях под фото пользователи искренне радовались за молодоженов и добавляли свои пожелания.

Как пишет "Украинская правда" со своей девушкой Дианой Лев находится в отношениях уже три года. В первый раз боец сделал ей предложение руки и сердца еще весной. Тогда получивший ранение мужчина находился в госпитале на "Азовстали". После этого Лев попал в плен и на протяжении долгих четырех месяцев Диана с нетерпением ждала, когда его обменяют.

Сразу после обмена 23-летний азовец сделал предложение Диане уже не по телефону. Тогда трогательное видео вызвало много положительных эмоций у пользователей Сети.

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