Лев перебував у відносинах з Діаною 3 роки

Звільнений із полону офіцер "Азова", Герой України Лев Пашко одружився. Українського воїна було звільнено з російського полону під час масштабного обміну, який стався 21 вересня.

Фотографію бійця з позивним "Хорус" разом зі своєю другою половинкою було опубліковано на офіційній сторінці Національної гвардії України, сьогодні, 4 листопада.

Лев "Хорус" Пашко зі своєю дружиною Діаною

У коментарях під фото користувачі щиро раділи за молодят та додавали свої побажання.

Як пише "Українська правда" зі своєю дівчиною Діаною Лев перебуває у стосунках уже три роки. Вперше боєць зробив їй пропозицію руки та серця ще навесні. Тоді чоловік, який отримав поранення, перебував у госпіталі на "Азовсталі". Після цього Лев потрапив у полон і протягом довгих чотирьох місяців Діана з нетерпінням чекала, коли його обміняють.

Одразу після обміну 23-річний азовець зробив пропозицію Діані вже не по телефону. Тоді зворушливе відео викликало багато позитивних емоцій у користувачів Мережі.

Раніше ми писали про те, що відомий український біатлоніст Сергій Семенов одружився зі спортсменкою зі Швейцарії. Фотографією радісної події наречені поділилися в Інстаграм.

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