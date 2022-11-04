Звільнений із полону відомий азовець одружився: фото із РАГСу зворушило мережу (фото)
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Лев перебував у відносинах з Діаною 3 роки
Звільнений із полону офіцер "Азова", Герой України Лев Пашко одружився. Українського воїна було звільнено з російського полону під час масштабного обміну, який стався 21 вересня.
Фотографію бійця з позивним "Хорус" разом зі своєю другою половинкою було опубліковано на офіційній сторінці Національної гвардії України, сьогодні, 4 листопада.
У коментарях під фото користувачі щиро раділи за молодят та додавали свої побажання.
Як пише "Українська правда" зі своєю дівчиною Діаною Лев перебуває у стосунках уже три роки. Вперше боєць зробив їй пропозицію руки та серця ще навесні. Тоді чоловік, який отримав поранення, перебував у госпіталі на "Азовсталі". Після цього Лев потрапив у полон і протягом довгих чотирьох місяців Діана з нетерпінням чекала, коли його обміняють.
Одразу після обміну 23-річний азовець зробив пропозицію Діані вже не по телефону. Тоді зворушливе відео викликало багато позитивних емоцій у користувачів Мережі.
Раніше ми писали про те, що відомий український біатлоніст Сергій Семенов одружився зі спортсменкою зі Швейцарії. Фотографією радісної події наречені поділилися в Інстаграм.
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