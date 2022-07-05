Олег Сенцов одружився вдруге: перше фото з весілля

Як і Вероніки, для Олега Сенцова це другий шлюб.

Український кінорежисер, сценарист і письменник Олег Сенцов, фільм якого раніше викупила популярна американська платформа Netflix, поєднав себе шлюбом зі своєю коханою, директором з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч.

Про щасливу подію у своєму житті Сенцов розповів 5 липня 2022 року на своїй сторінці у Фейсбуці. Також режисер опублікував весільне фото. На знімку він позує зі своєю новою дружиною. Весілля, мабуть, було в досить скромне: наречена як весільну сукню обрала вишиванку, а наречений постав у військовій формі.

"Одружився", — коротко підписав свій весільний знімок Сенцов.

Що відомо про Вероніку Вельч

Обраниця Олега Снцова родом із Івано-Франківська, закінчила ЧНУ імені Юрія Федьковича. Якщо вірити її соцмережам, вона є кандидатом політичних наук, директором з адвокації американської компанії Ridgley Walsh, а також координатором проєкту "Євромайдан SOS".

Цей шлюб для Вероніки другий. Її перший чоловік – колишній координатор руху "Чесно", політичний консультант Андрій Круглашов. У пари є спільна дитина.

Зазначимо, що й Сенцова це другий шлюб. Також у режисера є троє дітей: дві доньки та син.

Поки одні пари створюються, деякі, навпаки, розпадаються. Відразу після скандальних антиукраїнських заяв українського продюсера Юрія Бардаша, його дружина Єлизавета повідомила, що розлучається з ним.