Олег Сенцов женился во второй раз: первое фото со свадьбы

Как и для Вероники, для Олега Сенцова это второй брак.

Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов, фильм которого ранее выкупила популярная американская платформа Netflix, соединил себя узами брака со своей возлюбленной, директором по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероникой Вельч.

О счастливом событии в своей жизни Сенцов рассказал 5 июля 2022 года на своей странице в Фейсбуке. Также режиссер опубликовал свадебное фото. На снимке он позирует со своей новоиспеченной супругой. Свадьба видимо была в довольно скромной: невеста в качестве свадебного платья выбрала вышиванку, а жених предстал в военной форме.

"Женился", – коротко подписал свой свадебный снимок Сенцов.

Что известно о Веронике Вельч

Избранница Олега Снцова родом из Ивано-Франковска, окончила ЧНУ имени Юрия Федьковича. Если верить ее соцсетям, она – кандидат политических наук, директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh, а также координатор проекта "Евромайдан SOS".

Этот брак для Вероники второй. Ее первый супруг — бывший координатор движения "Честно", политический консультант Андрей Круглашов. У пары есть общий ребенок.

Отметим, что и для Сенцова это второй брак. Также у режиссера есть трое детей: две дочери и сын.

Пока одни пары создаются, некоторые наоборот распадаются. Сразу после скандальных антиукраинских заявлений украинского продюсера Юрия Бардаша, его супруга Елизавета сообщила, что разводится с ним.