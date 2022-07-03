"Юра прощай": супруга сбежавшего Бардаша объявила о разводе после его скандальных высказываний

Пара пробыла в браке почти два года.

Буквально сразу после скандальных антиукраинских заявлений украинского продюсера Юрия Бардаша, который сейчас "отсиживается" в Грузии, его супруга Елизавета решила с ним развестись. Девушка категорически не согласна с мнением мужа.

Об этом Елизавета Коцюба написала на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото со свадьбы с экс-солистом группы "Грибы", а в подписи к фото — коротко попрощалась с ним, сопроводив все хештегом #українапонадусе.

"Юра прощай, Юра прости" — написала Елизавета.

Стоит отметить, что комментарии к посту девушка отключила. Напомним, что Бардаш и Коцюба поженились летом 2020 года, для продюсера — это второй брак, а для девушки — первый. Спустя полгода после свадьбы у пары родилась общая дочь, которую назвали Сарой.

Напомним, что недавно украинская певица Верка Сердючка изменила текст своего хита Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye в прямом смысле сказав стране-агрессорше "до свидания!". Кроме того, во время выступления на экране позади сцены демонстрировалась цитата из песни "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".