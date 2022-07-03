"Юра, прощай": дружина Бардаша оголосила про розлучення після його скандальних висловлювань

Пара пробула у шлюбі майже два роки.

Буквально відразу після скандальних антиукраїнських заяв українського продюсера Юрія Бардаша, який зараз "відсиджується" в Грузії, його дружина Єлизавета вирішила з ним розлучитися. Дівчина категорично не згодна з думкою чоловіка.

Про це Єлизавета Коцюба написала на своїй сторінці у Instagram. Вона опублікувала фото з весілля з екссолістом гурту "Гриби", а у підписі до фото — коротко попрощалася з ним, супроводивши все хештегом #українапонадусе.

"Юро, прощай, Юро. вибач" — написала Єлизавета.

Варто зазначити, що коментарі до поста дівчина відключила. Нагадаємо, що Бардаш та Коцюба одружилися влітку 2020 року, для продюсера – це другий шлюб, а для дівчини – перший. За пів року після весілля у пари народилася спільна дочка, яку назвали Сарою.

Нагадаємо, що нещодавно українська співачка Вєрка Сердючка змінила текст свого хіта Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye у прямому розумінні, сказавши країні-агресорші "до побачення!". Крім того, під час виступу на екрані за сценою демонструвалася цитата з пісні "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".