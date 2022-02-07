Netflix купил права на украинский фильм: о чем картина

Фильм о 90-х режиссера Олега Сенцова выйдет в прокат 17 февраля

Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов, который недавно высказался о втором сроке президентства Зеленского, сообщил, что его новый фильм о 90-х "Носорог" приобрела популярная американская платформа Netflix.

Новостью режиссер поделился в Facebook.

Уже в конце весны "Носорог" станет одним из немногих украинских фильмов на сервисе.

Также картину будут транслировать на каналах за границей. Телепремьера состоится на немецко-французском телеканале ZDF/ARTE. Впоследствии "Носорог" покажут в Великобритании, Франции, Италии и т.д. В Украине фильм можно будет посмотреть гораздо раньше — с 17 февраля в кино.

О чем фильм Олега Сенцова "Носорог"

История фильма разворачивается в 1990-е в Украине. Главный герой — парень по кличке Носорог, который попадает в тиски украинского криминального мира 1990-х. В нем он начинает свой кровавый путь, однако разворачиваемые события приводят Носорога совсем не туда, куда он ожидал.

Главную роль в картине исполнил украинский общественный деятель, лидер неформального молодежного движения "Гонор" Сергей Филимонов. 27-летний парень — бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса Азов" и киевской ячейки партии "Национальный корпус", организатор и участник активистских движений, выступает в поддержку политических заключенных и жертв политических преступлений.

Также в фильме сыграли актеры: Александр Рудинский, Евгений Светличный, Сергей Майдебура, Владислав Дердуга, Георгий Поволоцкий, Виталий Тютенко, Владимир Шамрай, Мария Штофа, Ирина Мак и Олег Скрипка (камео).

Сергей Филимонов - исполнитель главной роли в фильме "Носорог"

Мировая премьера фильма "Носорог" состоялась 9 сентября прошлого года в конкурсной программе Orizzonti ("Горизонты") 78-го Венецианского кинофестиваля.

Напомним, что недавно произошел скандал после выхода второго сезона сериала "Ємили в Париже" на стриминге Netflix. Украинцы возмутились весьма неверным и стереотипным образом украинки, который показали создатели проекта. Позже в компании дали ответ по поводу возникшей ситуации.