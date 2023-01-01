Відомий нардеп-військовий зробив пропозицію новорічної ночі: фото обраниці

Опубліковане фото нардепа зворушило мережу

Не дивлячись російський терор, що триває, українці продовжують показувати свою стійкість. Навіть під час вибухів у ніч на 1 січня наші громадяни будують своє кохання та впевнено дивляться у майбутнє, яке, на думку багатьох, принесе вже цього року перемогу Україні.

Народний депутат України Роман Лозинський, який вступив до лав ЗСУ, вирішив поділитися із Мережею своїм радісним моментом у житті. На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram він розповів, що зробив пропозицію руки та серця своїй обраниці Світлані Кісільовій.

"2023 — час святкувати перемогу та любов", — підписав фото Лозинський.

Мережа зворушила радісна новина і користувачі одразу почали вітати коханих.

Роман Лозинський

На парламентських виборах 2019 року був координатором партії "Голос" у Львівській області та кандидатом у народні депутати, №15 у списку. За результатами виборів став народним депутатом ІХ скликання. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. У червні 2021 року оголосив про своє приєднання до новоствореного об’єднання "Справедливість" та про недовіру голові фракції "Голосу" до ВРУ разом з іншими 10 депутатами партії.

У жовтні 2021 року Роман Лозинський підписав контракт на проходження служби у резерві Збройних сил України у 73 морському центрі СЗГ. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну добровільно мобілізувався та проходить службу до ЗСУ.

Що відомо про його обраницю

Світлана Кісильова працювала Радником з комунікацій у Міністерстві освіти та науки України до 2020 року. На сьогоднішній день працює спеціалістом із соціальної та поведінкової зміни у дитячому фонді ООН — UNICEF Україна, а також лектором в Українському католицькому університеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що звільнений із полону відомий азовець одружився і зворушив мережу фотографіями із РАГСу.