"Привітали" з Новим роком: куди влучили російські дрони на Київщині (фото)

Про постраждалих поки що нічого невідомо

Російські окупанти атакували Київщину у ніч першого січня. Під удар дронів Shahed потрапили об’єкт енергетичної інфраструктури та цивільні об’єкти.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, областю запустили близько трьох десятків безпілотників. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих, але об’єкт інфраструктури частково пошкоджено.

Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що частина уламків "Шахеда" впала на спортивний майданчик. Він також опублікував фото збитого безпілотника. На ньому написано "З новим роком". "Справжній орко — style", — прокоментував Нєбитов.

Уламки безпілотника

Росіяни "привітали" з Новим роком

У Києві уламок російського "подарунку" впав на шляху метрополітену. Через це рух червоною гілкою метро обмежений — потяги не йдуть далі станції "Арсенальна" від "Академмістечка".

Окрім Київщини, від ударів росіян постраждали й інші регіони. Російські окупанти не лише атакують міста в українському тилу, а й б’ють уздовж лінії фронту. На Запоріжжі вони заявляють про просування.