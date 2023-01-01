Окупанти заявляють про успіх на Запорізькому напрямі: актуальні карти боїв в Україні

У період свят ворог посилив контроль та розвідку

Напередодні Нового року російські окупанти продовжували атакувати на різних напрямках на сході України. Вони намагалися відновити втрачені позиції на лінії Сватове — Кремінна.

Триває настання ворога і в районі Бахмута та на Авдіївському напрямку. У звіті Інституту вивчення війни сказано, що ворог продовжує операції на сході Запорізької області та південному напрямку. За даними Генштабу атаки відбиті в районі Стельмахівки, Площанки і Білогорівки Луганської області та Соледара, Бахмутського, Бахмута, Озарянівки, Мар’їнки і Побєди — Донецької.

Аналітики також вказали, що росія могла почати вичерпувати запаси артилерійських снарядів. Посилаючись на главу ГУР Кирила Буданова, зазначають, що це може стати помітно до березня 2023 року. За його оцінками, кількість снарядів у день скоротилася втричі.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог атакував уздовж лінії Сватове — Кремінна. Атаки окупантів були відбиті на північний захід від Сватового, на північний захід і на південь від Кремінної. Генштаб повідомляє, що в районі населеного пункту Лиман Другий Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи та шукає тих, хто підтримує Україну.

Карта бойових дій на північному сході України

У Донецькій області ворог продовжує атакувати Бахмут та околиці. Українські військові відбили атаки у кількох населених пунктах. Вагнерівці досі націлені на Соледар. У районі Авдіївки напади росіян також були відбиті.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На думку аналітиків, росіяни намагаються перебільшити російські перемоги на півдні України. Вони заявили, що захопили у Запорізькій області село Дорожнянка. Однак підтвердження цього дослідники не бачать. Генштаб у новому зведенні містить дані лише про обстріл населеного пункту. Ворог продовжує зміцнюватися — в районі Розівки почали зводити споруди оборонного призначення. Ворог намагається сховатись від українських сил, проте вдається це непросто — у даних Генштабу наводяться дані підтверджених втрат за останні дні грудня — ударами на південному напрямку у Запорізькій та Херсонській області знищено сотні російських солдатів. Згідно з цифрами з останнього зведення — за 30 грудня в Запорізькій області втрати 160 осіб, не рахуючи техніки.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Нового року російські окупанти знову вдарили по Україні дронами та ракетами. Серйозні вибухи пролунали у столиці — Києві.