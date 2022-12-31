Багато потужних вибухів у Києві: подробиці нового ракетного удару (оновлено)

Росіяни намагаються зробити усе можливе, аби зіпсувати нововрічний настрій українців

У суботу, 31 грудня, росія завдала чергового масованого ракетного удару по мирних українських містах. Зокрема, вибухи чули жителі Вінницької, Житомирської, Київської та Харківської областей. Однак найбільш гучно зараз у Києві, місцеві жителі якого повідомляють про щонайменше 10 потужних вибухів у різних районах столиці. Наразі відомо про кількох постраждалих і одну загиблу людину.

Місцеві телеграм-канали вже публікують перші фото та відео прильотів, а місцева влада інформує про те, що представники усіх київських екстрених служб вже вирушили на місця надзвичайних подій.

Зокрема, міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі написав, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці і пізніше додав, що гучно було й у Печерському та Голосіївському районах столиці. Туди вже попрямували медики.

"Всі служби слідують на місце. Деталі — згодом", — йдеться в тексті публікації.

В Офісі президента інформацію щодо прильотів у столиці підтвердили. За словами радника керівника ОП Кирила Тимошенка, руйнувань через приліт російської ракети у Києві зазнав готель.

"Київ. У Печерському та Голосіївському районах пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. На місце прямують екстрені служби", — написав він.

Пізніше стало відомо, що уламки однієї з ракет, на жаль, влучили у приватний будинок в Солом'янському районі. Інформація щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих уточнюється.

Станом на 14:35 київській міський голова Віталій Кличко повідомив про те, що згідно з попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула, кілька осіб постраждали.

"У Солом’янському районі медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Рятувальники працюють на місцях вибухів", — написав мер.

"На цей час відомо, що у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина — в украй важкому стані", — додав пізніше Кличко.

15:10 Кличко поінформував, що під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. "Його госпіталізують медики. Загалом уже — 8 постраждалих", — написав мер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час попереднього ракетного обстрілу Києва з боку росії уламок однієї зі збитих силами ППО ракет влучив у приватний житловий сектор у Дарницькому районі, де постраждали троє цивільних людей, серед яких дитина.